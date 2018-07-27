Сегодня ночью сотрудники СБУ заблокировали проезд на набережной магистрали в Запорожье пяти автобусов с верующими Запорожской епархии УПЦ, которые отправлялись в Киев. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на очевидцев.

Священник Александр Микитенко, клирик Запорожской епархии, Каменко-Днепровского благочиния, с. Благовещенка рассказал, что во время остановки к ним подъехали четыре легковых автомобиля представительского класса.

Фото: church.ua

"Из автомобилей вышло около десяти сотрудников СБУ. Они заявили, что якобы поступило сообщение о минировании наших автобусов. Эти люди в грубой форме потребовали от священника нашей колонны, чтобы он им покорились и все вышли из автобусов и дали возможность их осмотреть взрывотехникам, которые якобы должны подъехать", - сказал он.

Священник отметил, что в течение более полутора часа к ним так никто и не приехал.

"Сотрудники СБУ составили половину протокола, опрашивая меня, а когда начали снимать на видеокамеру, куда-то отошли. Сейчас стоят подальше от нас, опасаясь камер телефона. А мы стоим на обочине и ждем дальнейших указаний от СБУ", — сказал он.

После того как представитель СБУ закончил составлять протокол, а верующие написали встречный протокол, они продолжили свой путь к столице.

Видео: youtube.com

Видео: youtube.com

Видео: youtube.com

Видео: youtube.com

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