Российский певец Иосиф Кобзон, который борется с онкологическим заболеванием, попал в больницу.

СМИ сообщили, что состояние 80-летнего певца тяжелое и он вынужден постоянно лежать под капельницей.

Однако жена Кобзона Нелли опровергла эту информаци, но подтвердила, что певец действительно находится в больнице, сообщает Super.

"Да, ему было неважно, после этого он встал и ходил. Сейчас он действительно в больнице, но это плановое лечение, раз в три месяца. Поэтому ничего сверхъестественного здесь нет. Он жив, все нормально", - рассказала жена Кобзона изданию.

Весной против Кобзона ввели новые санкции и лишили его всех украинских наград.

В прошлый раз Кобзона срочно клали в больницу в апреле.