Палата представителей Конгресса США поддержала выделение 250 миллионов долларов на военную помощь Украине в 2019 году.

Об этом говорится в Facebook посольства Украины в США.

Напомним, что в оборонном бюжете США на текущий год фигурирует сумма в 350 миллионов для военных нужд Украины. Таким образом, в 2019 году сумма уменьшится на сто миллионов - если закон пройдет одобрение Сената и президента Дональда Трампа.

Согласно сообщению, палата представителей Конгресса США приняла законопроект о "Бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны".

Всего министерству обороны США выделяется для нужд Украины 250 миллионов долларов. Из указанной суммы 50 млн. должно быть направлено на летальные виды вооружений.

Общая сумма включает в себя также защиту от кибератак. "В частности,

Государственном департаменту поручается представить в Конгрессе доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности с целью поиска новых направлений такого взаимодействия и поддержки".

В дальнейшем проект закона о "Бюджет США на 2019 на нужды национальной обороны" должен быть поддержан Сенатом и передан на подпись президенту США.

Мы уже рассказывали, что США в следующем году могут выделить Украине $250 миллионов на военную помощь.

Напомним, что полученные из США "Джавелины" не поедут на Донбасс. Мы разбирались, зачем они появились в Украине на самом деле.