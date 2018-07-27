Google посвятил тематический логотип на главной странице своего поисковика Людмиле Руденко, первой советской шахматистке, ставшей чемпионкой мира.

Руденко - уроженка Полтавщины.

На логотипе изображена сама Руденко, опирающаяся на шахматную доску, а на фоне нарисованы шахматные фигуры.

"В этот день в 1904 году в Лубнах, Украина, появилась на свет одна из самых влиятельных шахматисток мира. Спустя двадцать четыре года Людмила Руденко впервые в своей легендарной карьере заняла первое место, когда она выиграла Московский женский чемпионат 1928 года. Этот чемпионат был одним из многих престижных титулов, которые она заработала в своей жизни", - говорится в блоге Google.

В 1950 году Руденко стала второй в истории чемпионкой мира по шахматам. В женском шахматном чемпионате мира в Москве Руденко набрала 11,5 очков из 15 и завоевала золотую медаль чемпионки мира. Этот титул она сохраняла до 1953 года.

"Тем не менее, несмотря на ее основные достижения в игре, она считала самым важным достижением своей жизни организацию эвакуации детей во время блокады Ленинграда во Второй мировой войне", - напоминают авторы дудла.

"Сегодняшний Doodle, который черпает художественное вдохновение из графического искусства и плакатов 1960-х годов, отражает целенаправленную решимость Руденко во время игр чемпионата мира. Мы по достоинству оцениваем достижения Руденко как во время матча, так и вне его", - подчеркивают сотрудники Google.

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