Истории с блокированием верующих, которые пытаются попасть на празднование Крещения Руси в Киев, продолжаются.

Тысячу паломников из Ровно, которые вечером 26 июля ехали в Киев на Крестный ход УПЦ МП, остановила на трассе полиция, которая начала искать в автобусах взрывчатку.

Об этом сообщил священник, который организовал поездку. Видео размещено на YouTube-канале "Крестный ход УПЦ - 2018".

На видео длинная колонна автобусов, которые по очереди подъезжают на полицейскую проверку.

Сопровождающий их священник говорит, что процедура для паломников уже привычная - их так проверяют каждый год при поездке на религиозные мероприятия в Киев.

Сегодня, 27 июля, в Киеве пройдет Крестный ход УПЦ МП. Мы уже публиковали полное расписание мероприятий ко дню Крещения Руси.

Также мы разбирались в церковной ситуации накануне празднований 1030-летия Крещения Руси.