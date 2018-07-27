В ведомстве Юрия Луценко на главу САП Назара Холодницкого еще весной составили подозрение по двум эпизодам.

Это совпало с "аквариумным делом" против спецпрокурора.

Занимался составлением "пидозры" Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики, сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники.

Подозрение датировано 31 марта 2018 года и касается двух эпизодов: слива информации и консультациях перед допросом свидетеля по делу о взятки Ульяны Супрун, а также о давлении Холодницкого на суд.

Собеседники отмечают, что это подозрение однако так и не ложилось на стол генпрокурора Юрия Луценко.

Из-за конфликта интересов между руководителем экономического департамента Владимиром Гуцуляком и Холодницким, это подозрение передали в генинспекцию ГПУ, откуда она пошла в главное следственное управление ведомства.

Напомним, вчера Назар Холодницкий отделался выговором комиссии прокуроров, которая отказалась увольнять его за "аквариумное дело".

Посольство США после этого выпустило красноречивый твит, в котором заявило, что "прокурор должен уйти в отставку".