Республиканцы и демократы в Сенате США подали законопроект, сужающий полномочия президента Дональда Трампа после его заявлений на саммите НАТО в Брюсселе.

Документ призван не позволить вывести США из НАТО без предварительного одобрения верхней палаты Конгресса, пишет The Washington Post.

Авторы законопроекта - члены комитета Сената по международным отношениям республиканец Кори Гарднер и демократ Тим Кейн, председатель комитета сената по Вооруженным Силам, республиканец Джон Маккейн, а также демократ Джек Рид.

"К сожалению, ненадлежащее обращение президента Трампа с нашими ближайшими союзниками вызвало сомнения в приверженности Америки трансатлантическому альянсу и ценностям в сфере обороны. Этот закон срочно необходим для того, чтобы ни один президент не мог вывести США из НАТО без согласия сената", − подчеркнул Маккейн.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп в ходе саммита НАТО в Брюсселе пригрозил союзникам выходом из альянса, если страны-члены не выполнят обязательства по расходам на оборону.

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