В Киеве на проспекте Науки в пятницу, 27 июля, с 9:00 до 24:00 будет отключено холодное водоснабжение в связи с проведением ремонтных работ.

Как сообщает в четверг пресс-служба Киевского городской государственной администрации, отключение водоснабжения произойдет по следующим адресам: просп.Науки, 10, 10-А, 16, 16-А.

"ПАО "АК "Киевводоканал" благодарит за понимание и просит прощения за временные неудобства, а также напоминает о необходимости заранее запастись водой", - сказано в сообщении.

Как сообщала "Cтрана", уена на воду для украинцев поднимется из-за роста в четыре раза стоимости хлора.

И чиновники сообщили, что вода подорожает уже с сентября.

Ранее для "Киевтеплоэнерго" утвердили новые тарифы. Отключать горячую воду всей столице не будут.