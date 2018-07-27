В Киеве в ночь на пятницу и на протяжении следующих суток ожидается гроза и подтопления, предупредили в Киевской городской государственной администрации.

"В ближайшие 2 часа и 27 июля в столице ожидается гроза, возможны подтопления", – говорится в сообщении на странице мэрии.

В Управлении по вопросам чрезвычайных ситуациям рекомендуют при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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