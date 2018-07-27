В Киеве был пойман военнослужащий Нацгвардии, который незаконно хранил и продавал оружие, привезенное из зоны операции Объединенных сил (ООС). Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook.

Оперативники спецслужбы зафиксировали несколько случаев незаконной продажи мужчиной оружия и боеприпасов в Киеве.

Военнослужащего-контрактника задержали сотрудники СБУ на одной из автостоянок во время сбыта пистолета марки Глок-19 за 50 тыс. гривен.

В результате следственных действий правоохранители изъяли три гранатомета РПГ-18 и РПГ-22, десять гранат Ф-1 и РГД-5, пистолет марки Сафари, более полутора тысяч патронов калибра 7,62 мм, магазины для автоматов и пулеметов.

Следователи СБУ объявили задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос избрания меры пресечения.

Операцию проводили совместно с военной прокуратурой.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine/

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