В Киеве нацгвардеец продавал оружие, привезенное из зоны ООС
В Киеве был пойман военнослужащий Нацгвардии, который незаконно хранил и продавал оружие, привезенное из зоны операции Объединенных сил (ООС). Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook.
Оперативники спецслужбы зафиксировали несколько случаев незаконной продажи мужчиной оружия и боеприпасов в Киеве.
Военнослужащего-контрактника задержали сотрудники СБУ на одной из автостоянок во время сбыта пистолета марки Глок-19 за 50 тыс. гривен.
В результате следственных действий правоохранители изъяли три гранатомета РПГ-18 и РПГ-22, десять гранат Ф-1 и РГД-5, пистолет марки Сафари, более полутора тысяч патронов калибра 7,62 мм, магазины для автоматов и пулеметов.
Следователи СБУ объявили задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос избрания меры пресечения.
Операцию проводили совместно с военной прокуратурой.
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine/
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