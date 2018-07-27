Правительство Украины отложило до осени повышение цены на газ
Кабмин продлил до 1 сентября 2018 года действие постановления от 22 марта 2017 года №187 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа".
Соответствующее решение принято на заседании Правительства 26 июля, передает Интерфакс- Украина.
Таким образом, цена на газ для населения до сентября не изменится.
Как сообщала "Cтрана", ранее сообщалось, что переговоры с МВФ по повышению цены на газ и бюджету близки к финалу.
Накануне "Нафтогаз" вновь поднял цену на газ для промышленности Украины.
Также по данным НБУ, газ и коммунальные услуги подорожают в Украине на четверть уже в этом году.
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