Из-за роста цен на сигареты после повышения акцизов за первое полугодие 2018 рынок табака в Украине уменьшился на 9,9%.

По данным Госстата, в январе-июне 2018 года в Украине было произведено 34,4 миллиарда сигарет, что на 17,7% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Отмечается, что в течение шести месяцев 2018 объемы продаж табачных фабрик составили лишь 18 миллиардов сигарет, что на 28% меньше, чем год назад.

По словам члена Совета реанимационного пакета реформ Андрея Скипальского, повышение акцизов на табачные изделия является действенным инструментом уменьшения распространенности курения и сохранения здоровья людей.

"Всего с 2008 по 2017 год реализации сигарет в Украине сократилось с 125 миллиардов до 67 миллиардов сигарет. Поэтому для дальнейшей борьбы с табаком необходимо продолжать повышать налоги на сигареты с учетом инфляции и роста доходов населения. Это будет иметь положительный эффект для государства и способствовать выполнению международных обязательств Украины ", - подчеркнул Скипальский.

Как сообщала "Cтрана", в Минэкономразвития спрогнозировали рост акцизов на сигареты в следующем году как минимум на треть.

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