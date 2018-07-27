В Гидрометцентре опровергли информацию КГГА, что в Киеве выпала трехмесячная норма осадков
В Украинском гидрометцентре заявили, что вчера в Киеве не было зафиксировано трехмесячной нормы осадков, лишь полумесячная.
Об этом УНН сообщили в отделе метеорологических прогнозов Укргидрометцентра.
"Выпало пол месячной нормы, не трехмесячная. Даже не достигло значений стихийного гидрометеорологического явления - немножко, буквально 5 миллиметров не хватило", - сообщили в Гидрометцентре.
В полдень 26 июля на брифинге начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук сообщил, что вчера в столице выпала 3-месячная норма осадков.
Напомним, что 25 июля в Киеве случился очередной потоп – из-за сильного дождя некоторые улицы столицы вновь затопило.
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