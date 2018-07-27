Часть экипажа судна Mekong Spirit, который был арестован в Греции по подозрению в контрабанде, в ближайшие дни вернется домой, сообщил почетный консул Греции в Одессе Пантелис Бумбурас, передает Интерфакс-Украина.

Покинуть Грецию смогут 12 из 16 украинских моряков. Главное условие - обязательная ежемесячная регистрации в Генеральном консульстве Греции в Одессе. Оставшиеся члены экипажа – капитан, старпом и рядовые – будут находиться в Греции до выяснения всех обстоятельств.

"Это были сложные 14 месяцев. Велись достаточно серьезные дипломатические переговоры на уровне двух стран - Украины и Греции. Пришлось подключить серьезных адвокатов. И сегодня, к счастью, мы добились справедливого решения суда в пользу украинских моряков", - отметил почетный консул Греции Бумбурас.

В данный момент решается вопрос пребывания на территории Греции оставшихся 4 членов экипажа.

"На борту Mekong Spirit находиться они не смогут. Судно арестовано. Судовладелец самоустранился. Со своей стороны, мы готовы поддержать моряков и оказать им помощь в вопросе жилья и продуктов питания", - сказал Бумбурас.

Судно Mekong Spirit стоит в порту Лаврио (60 км от Афин).

Как сообщалось, в марте 2018 года представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил, что в Греции находятся 17 украинцев – членов экипажа судна Mekong Spirit, которое принадлежит швейцарской компании, и которое было задержано в Греции 25 мая 2017 года. Члены экипажа дают показания по деле груза, в частности, перевозки сомнительных взрывчатых веществ на судне и не являются задержанными или арестованными.

Как сообщала "Cтрана", украинских моряков вызволили из Эмиратов, где они пять месяцев были в заложниках у судовладельца.

Мы писали, что задержанных в Крыму украинских моряков выпустили из ФСБ.

Ранее из плена нигерийских пиратов освобождены 6 украинских моряков.