Первый заместитель главы МВД Сергей Яровой сообщил, что во время мероприятий по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси будут работать фильтрационные пункты.

Яровой также подчеркнул, что для организации безопасности граждан также службу будут нести "кинологи, взрывотехники, полиция диалога, ТОР и дорожная полиция", сообщается на сайте МВД.

В свою очередь руководитель Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко подчеркнул, что участники акции могут использовать запрещенную символику.

"Таких людей надо сразу выводить из толпы", - сказал он.

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в свою очередь отметил, что значительное количество верующих будет прибывать не только на автотранспорте, но и по железной дороге.

"Мы усилим наряды полиции на железнодорожных вокзалах и прилегающих территориях. А также готовы отреагировать на существенное повышение пассажиропотока в метрополитене", - подчеркнул он.

Глава Госслужбы по ЧС Николай Чечеткин заявил, что во время мероприятий в столице будет задействовано 22 единицы техники и 120 человек личного состава, а также будут дежурить резервы из 10 единиц техники и 50 спасателей. Колонны с верующими будут сопровождаться пешими патрулями специалистов ГСЧС.

Ранее "Страна" сообщала, какие улицы Киева перекроют в связи с празднованием Крещения Руси, а также о том, что какие иконы и святыни возглавят Крестный ход в Киеве и будут выставлены после него в Лавре.