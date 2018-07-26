В Киеве с 28 июля ориентировочно до 20 августа закрывается движение трамвайных маршрутов №№14, 15. Как сообщили в пресс-службе КП "Киевпасстранс", для обслуживания пассажиров в настоящее время организуется движение временных автобусных маршрутов в обычном режиме движения.

Автобусный маршрут №14ТК "Проспект Отрадный - станция метро Берестейская" будет следовать по маршруту: б-р В.Гавела (от просп. Отрадного) - ул. Каблукова - ул. Героев Севастополя - ул. Н.Василенко - ст. метро Берестейская, в обратном направлении: ул. Н.Василенко - б-р В. Гавела.

Кроме того, будет курсировать автобусный маршрут №14Т на период с 30 июля по 3 августа и с 6 августа по 20 августа по маршруту "Проспект Отрадный - станция метро Лукьяновская" по трассе: б-р В.Гавела (от просп. Отрадного ) - ул. Каблукова - ул. Героев Севастополя - б-р В.Гавела - ул. Н.Василенко - ул. Дегтяревская - ул. Довнар-Запольского - ул. Белорусская - Лукьяновская площадь, в обратном направлении: Лукьяновская площадь - ул. Дегтяревская - ул. Н.Василенко - б-р В.Гавела (до просп. Отрадного).

На период 28-29 июля и 4-5 августа предусмотрена работа автобусного маршрута №14ТД "Проспект Отрадный - Контрактовая площадь", который будет курсировать по трассе: б-р В.Гавела (от просп. Отрадного) - ул. Каблукова - ул. Героев Севастополя - б-р В.Гавела - ул. Н.Василенко - ул. Дегтяревская - ул. Мельникова - ул. Сечевых Стрельцов - ул. Глебова - ул. В.Чорновила - Глубочицкий проезд - ул. Глубочицкая - ул. Верхний Вал - ул. Константиновская - Контрактовая площадь (ул. Спасская), в обратном направлении: ул. Спасская - ул. Межигорская - ул. Нижний Вал - ул. Глубочицкая - Лукьяновская площадь - ул. Дегтяревская - ул. Н.Василенко - б-р В.Гавела (до просп. Отрадного).

Также "Киевпасстранс" информирует, что с 28 июля до 20 августа внесены временные изменения в трассу следования автобусного маршрута №2 "ул. Булгакова - станция метро Шулявская" в направлении ул. Булгакова, а именно организовано движение маршрута по следующей схеме: от ст. м. Шулявскаz до ул. Космонавта Комарова по постоянной схеме, далее - б-р В.Гавела - ул. Белецкого - ул. Героев Севастополя, далее по постоянной схеме.

С 28 июля до 20 августа внесены временные изменения в трассу следования автобусного маршрута №9 "ул. Булгакова - станция метро Лукьяновская" в направлении станции метро Лукьяновская, а именно организовано движение маршрута по следующей схеме: от ул. Булгакова до просп. Космонавта Комарова по собственной трассе, далее - просп. Космонавта Комарова - ул. Героев Севастополя - ул. Академика Стражеско - б-р В.Гавела - ул. Академика Каблукова - ул. Героев Севастополя - б-р В.Гавела, дальше по собственной трассе.

Изменения в работе городских маршрутов связаны с дорожными работами. Как отмечается, от начала и до завершения работ (ориентировочно до 20 августа) пассажиры автобусов маршрутов №14Т, №14ТК, №14ТД имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в трамвае.

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