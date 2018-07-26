Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун поручила профильному учреждению подготовить заключение по случаю исчезновения врача-нарколога Елены Федирко, осматривавшей Елену Зайцеву после наезда на пешеходов. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Поручила подчиненному министерству учреждению подготовить заключение относительно этого случая", - заявила Супрун.

Она сообщила, что на днях в Минзрав обратилась сторона пострадавших в автокатастрофе в центре Харькова с просьбой помочь.

"Исчез один из основных свидетелей по делу - врач-нарколог Елена Федирко, которая осматривала Зайцеву после наезда на пешеходов. Тогда она отметила в акте, что состояние Зайцевой содержало признаки наркотического опьянения. Дальше проводились дополнительные исследования крови и мочи, которые показали наличие наркотических и психотропных веществ в моче Зайцевой (кодеин, фенобарбитал). Впрочем, для того, чтобы сделать исследование о наличии наркотических средств и психотропных веществ в крови, биологического вещества почему-то не хватило. Сторона пострадавших хочет допросить Федирко в суде, чтобы выяснить - каким образом проводился отбор анализов, почему не взяли биологическое вещество в количестве, необходимом для проведения исследования, и достаточно ли существующих данных для установления состояния обвиняемой на время ДТП. Но врач исчез, и никому неизвестно, где она находится. В наркодиспансере, в котором она работала, говорят, что женщина внезапно уволилась. Теперь ее разыскивает полиция", - отметила Супрун.

По ее словам, для следствия это значит, что доказательства сложнее собрать. Другая проблема, отметила и.о. министра здравоохранения, невозможно получить заключение, находилась ли Зайцева в период совершения ДТП под воздействием наркотических средств или психотропных веществ, а допрошенный в судебном заседании врач не предоставил однозначный ответ по этому вопросу.

Фото: facebook.com/ulanasuprun/

Напомним, 18 октября 2017 года на перекрестке ул. Сумской и ул. Мечникова водитель Volkswagen Touareg (водитель - Геннадий Дронов) выехал на перекресток с нарушением правил дорожного движения и столкнулся с автомобилем Lexus (водитель - Елена Зайцева), который мчал на запрещающий сигнал светофора. В результате Lexus вылетел на тротуар, где сбил 11 пешеходов, из которых 5 погибли на месте и еще одна женщина умерла в больнице.

Напомним, сразу после аварии было объявлено, что в анализах задержанной Зайцевой были обнаружены опиаты. Позже сообщалось, что из дела Зайцевой "исчезли" опиаты, прокуратура не смогла доказать наркотическое опьянение.

Мы писали, что на суде по кровавому ДТП в Харькове предъявили обвинение обоим водителям, но вину признала только Зайцева.