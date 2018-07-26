обака по имени Сомбра или Тень поспособствовала аресту почти двух с половиной сотен преступников, говорится в сюжете ТСН.

У легендарной овчарки на удивление хорошее обоняние, и за шесть лет работы в полиции она нашла немало кокаина. Одна из последних находок - почти 10 тонн наркотиков, принадлежала крупнейшей банде Колумбии. Ее главаря настолько разозлила потеря кокаина, что он назначил вознаграждение за голову овчарки. Тому, кто убьет Сомбру, обещают $70 тыс.

Фото: Youtube.com/ТСН

Как сообщала "Cтрана", украинские собаки за год нашли 35 кило взрывчатки и 57 кило.

Мы писали, что собака погналась за машиной Google Street View и стала звездой Интернета.

Ранее в США собака прокралась в телестудию и едва не сорвала прогноз погоды.