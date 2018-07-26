ФК "Мариуполь" первым из украинских клубов стартовал в европейских кубковых турнирах нового сезона - в четверг вечером азовцы сыграли на выезде вничью в поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА со шведским "Юргорденом" - 1:1.

На 35-тысячной Tele2 Arena на 37-й минуте встречи счет открыл защитник украинского клуба Сергей Яворский. Хозяева поля сравняли счет только на четвертой добавленной к основному времени минуте матча усилиями Алиу Баджи.

Ответный матч пройдет на стадионе "Черноморец" в Одессе 2 августа.

Сегодня же французский "Бордо" обыграл в первой игре 2-го раунда Лиги Европы в Латвии "Вентспилс" - 1:0. Единственный мяч в составе французской команды забил Зайду Юссуф.

Именно победитель этого противостояния встретится с "Мириуполем" или "Юргорденом" в следующем круге.

Ранее "Страна" сообщала, что в квалификации Лиги Европы ФК Мариуполь сыграет со шведским Юргорденом.