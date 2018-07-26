В горсовете Конотопа возник конфликт, переросший в драку, между сторонниками и оппонентами действующего мэра. Во время столкновений пострадали четверо правоохранителей, 50 участников драки доставлены в отдел полиции. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

"В Конотопе во время заседания горсовета, возник конфликт между сторонниками действующего мэра и его оппонентами. Работники полиции разняли конфликтующие стороны. Пятьдесят наиболее активных нарушителей общественного порядка доставлены в отдел полиции. Во время драки пострадали четверо полицейских", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время работы депутатского корпуса неоднократно возникали словесные конфликты между сторонниками городского головы и его оппонентами.

Видео: youtube.com/UA:СУМИ

"Обе стороны собрали в зале своих сторонников, которые сознательно провоцировали конфликты и драки. Поскольку на заседании присутствовали горожане и общественные активисты, работники полиции стали стеной между противоборствующими сторонами, чтобы не допустить массовых беспорядков и жертв среди граждан. В результате полицейским пришлось принять превентивные меры и вывести из зала 50 наиболее активных нарушителей порядка и доставить их в полицию. Во время столкновений пострадали четверо полицейских ", - рассказал заместитель начальника ГУНП области Олег Кузминков.

Он подчеркнул, что полиция действует вне политики. "Для обеспечения спокойствия граждан и порядка в городе мы будем принимать все меры, предусмотренные действующим законодательством", - добавил он. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Конотопского отдела полиции, сотрудники Следственного управления ГУНП области и прокуратуры.

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