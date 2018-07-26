Какие улицы Киева перекроют в связи с празднованием Крещения Руси. Полный список
В связи с мероприятиями к 1030-летию Крещения Руси-Украины 27-28 июля в центре столицы ограничат движение всех видов транспорта.
Об этом информируют в КГГА.
В частности, как отмечается, 27 июля ограничат движение всех видов транспорта с 11:00 до 16:30 на:
- ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до пл. Европейской),
- ул. Крещатик (от ул. Михайловской до пл. Европейской),
- Владимирском спуске (от пл. Почтовой до пл. Европейской),
- Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского),
- ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).
Кроме того 28 июля будет временно ограничено движение транспортных средств и пешеходов по улицам:
- ул. Владимирская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Большой Житомирской);
- ул. Владимирский проезд (полностью);
- Михайловская площадь (полностью);
ул. Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади);
- б-р Тараса Шевченко (от перекрестка с ул. Симона Петлюры до Бессарабской площади);
- ул. Леонтовича (полностью);
- ул. Ивана Франко (от перекрестка с б-ром Тараса Шевченко до перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого);
- ул. Богдана Хмельницкого (от перекрестка с ул. Пирогова до перекрестка с ул. Крещатик);
- ул. Ярославов Вал (от перекрестка с ул. Лысенко до перекрестка с ул. Владимирской);
- ул. Прорезная (от перекрестка с ул. Крещатик до перекрестка с ул. Владимирской);
- ул. Золотоворотская (полностью);
- ул. Рейтарская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Стрелецкой);
- ул. Малоподвальная (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского);
- ул. Ирининская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского);
- ул. Софиевская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с пер. Михайловским);
- ул. А. Тарасовой (полностью);
- ул. Малая Житомирская (от перекрестка с Владимирским проездом до перекрестка с пер. Михайловским);
- ул. Михайловская (от перекрестка с ул. Крещатик до Михайловской площади);
- ул. Костельная (полностью);
- ул. Большая Житомирская (от Михайловской площади до Львовской площади);
- ул. Терещенковская (от перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого до перекрестка с ул. Льва Толстого);
- ул. Пушкинская (от перекрестка с ул. Прорезной до перекрестка с ул. Льва Толстого);
- ул. Антоновича (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
- ул. Тарасовская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
- ул. Паньковская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
- ул. Льва Толстого (от перекрестка с ул. Саксаганского до площади Льва Толстого);
- Андреевский спуск (полностью).
В КГГА обращают внимание, что 28 июля временно будет закрыт выезд из дворов домов, расположенных на ул. Владимирской.
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