В связи с мероприятиями к 1030-летию Крещения Руси-Украины 27-28 июля в центре столицы ограничат движение всех видов транспорта.

Об этом информируют в КГГА.

В частности, как отмечается, 27 июля ограничат движение всех видов транспорта с 11:00 до 16:30 на:

  • ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до пл. Европейской),
  • ул. Крещатик (от ул. Михайловской до пл. Европейской),
  • Владимирском спуске (от пл. Почтовой до пл. Европейской),
  • Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского),
  • ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).

Кроме того 28 июля будет временно ограничено движение транспортных средств и пешеходов по улицам:

  • ул. Владимирская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Большой Житомирской);
  • ул. Владимирский проезд (полностью);
  • Михайловская площадь (полностью);
    ул. Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади);
  • б-р Тараса Шевченко (от перекрестка с ул. Симона Петлюры до Бессарабской площади);
  • ул. Леонтовича (полностью);
  • ул. Ивана Франко (от перекрестка с б-ром Тараса Шевченко до перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого);
  • ул. Богдана Хмельницкого (от перекрестка с ул. Пирогова до перекрестка с ул. Крещатик);
  • ул. Ярославов Вал (от перекрестка с ул. Лысенко до перекрестка с ул. Владимирской);
  • ул. Прорезная (от перекрестка с ул. Крещатик до перекрестка с ул. Владимирской);
  • ул. Золотоворотская (полностью);
  • ул. Рейтарская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Стрелецкой);
  • ул. Малоподвальная (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского);
  • ул. Ирининская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского);
  • ул. Софиевская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с пер. Михайловским);
  • ул. А. Тарасовой (полностью);
  • ул. Малая Житомирская (от перекрестка с Владимирским проездом до перекрестка с пер. Михайловским);
  • ул. Михайловская (от перекрестка с ул. Крещатик до Михайловской площади);
  • ул. Костельная (полностью);
  • ул. Большая Житомирская (от Михайловской площади до Львовской площади);
  • ул. Терещенковская (от перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого до перекрестка с ул. Льва Толстого);
  • ул. Пушкинская (от перекрестка с ул. Прорезной до перекрестка с ул. Льва Толстого);
  • ул. Антоновича (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
  • ул. Тарасовская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
  • ул. Паньковская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
  • ул. Льва Толстого (от перекрестка с ул. Саксаганского до площади Льва Толстого);
  • Андреевский спуск (полностью).

В КГГА обращают внимание, что 28 июля временно будет закрыт выезд из дворов домов, расположенных на ул. Владимирской.

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