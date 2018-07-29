Находиться в пунктах временного размещения люди, подавшие заявления о признании беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, смогут до шести месяцев (в действующей редакции - до трех месяцев).

Срок пребывания может быть продлен на период существования обстоятельств каждый раз не более чем на полгода на основании заявления беженца, если в ходе нахождения в пункте он не смог самостоятельно обеспечить себя другим жильем.

Порядок нахождения в пунктах временного размещения беженцев МВД прописал в одноименно Положении, утвержденном приказом от 14 июня 2018 года № 503.

Установлено, что пункт временного размещения беженцев - место для временного размещения лиц, подавших заявление о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, в отношении которых принято решение об оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, и которые получили такой статус.

Пункт создается, реорганизуется, содержится и ликвидируется ГМС и относится к сфере ее управления.

На базе пункта может быть создан центр для детей, разлученных с семьей, которые заявили о намерении быть признанными беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, подали соответствующие заявления, обжалуют решения о статусе и которые признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите. Порядок приема и нахождения в центре таких категорий детей, разлученных с семьей, урегулируется отдельным приказом МВД.

Пункты призваны обеспечить временное размещение сроком до шести месяцев указанных лиц; создать надлежащие условия для их проживания в пункте; обеспечить их необходимой первичной медпомощью, питанием и т. п.

В пункты направляются люди, которые подали заявление о признании беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, и не могут самостоятельно обеспечить себя жильем. Они размещаются в пунктах на основании направления территориального органа ГМС, которое действительно в течение 30 суток со дня его выдачи.

В приложениях к Положению содержится ряд типовых форм документов, необходимых для сопровождения беженцев. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Как сообщала "Cтрана", казахская журналистка через суд пытается стать беженкой в Украине.

Мы писали, что украинцы обогнали россиян и белорусов по эмиграции в Литву.

Также стало известно, что экс-министру обороны Ежелю дали статус беженца в Беларуси.