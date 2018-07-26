Запрещено размещение рекламы на поддерживающих, опорных и других элементах контактной сети, на средствах и оборудовании (в том числе опорах) наружного освещения.

Соответствующий Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О рекламе" относительно использования отдельных элементов благоустройства и контактной сети при осуществлении рекламной деятельности: вступил в силу 26 июля.

Изменения должны способствовать сохранению аутентичности и пространственной композиции объектов культурного наследия и архитектурных ансамблей. Кроме того, отсутствие рекламы на столбах должно улучшить ситуацию в сфере безопасности дорожного движения.

Как сообщала "Cтрана", певица Приходько потребовала от команды президента полмиллиона из-за скандала с рекламой Порошенко.

Мы писали, что у Гройсмана потратят 1,35 миллиона на рекламу к двухлетию Кабмина.