Сегодняшний инцидент со стрельбой в вареничной "Катюша" на бульваре Леси Украинки, что на Печерске, получил логичное продолжение.

Как узнала "Страна" из собственных источников в МВД, в результате стрельбы ранен в область мошонки некий 33-летний киевлянин - Роман З. Его доставили в одну из больниц на Печерске в сознании, но от написания заявления и дачи показаний следователям он наотрез отказался.

Сейчас мужчину прооперировали и он находится в больнице под охраной. На месте стрельбы изъят пистолет марки "ПМ" (Макаров) с заводским номером и две стреляные гильзы калибра 9 мм. Сейчас его проверяют по базе "Армор", за кем он числится.

Стрелок стер отпечатки и бросил его на пол, убегая из кафе. Никто из кавказцев в спортивной одежде, которые и устроили стрельбу, пока не задержан. Учитывая странную позицию потерпевшего, и столь интимное место ранения у следствия есть рабочая версия что стрельба произошла из-за долговых обязательств потерпевшего.

В бандитской среде принято либо подрезать уши либо простреливать ноги или интимные места как раз из-за долгов, но дело все равно возбудили по хулиганству с использованием оружия - ч.4 ст.296 УК Украины.

Преступление случилось в общественном людном месте и даже если потерпевший "в отказе", то преступление не частного обвинения и виновники будут нести ответственность.

Ранее "Страна" сообщала, что из багажника "Лексуса" гражданина Израиля в центре Киева украли 90 тысяч гривен, а также о том, что в Киеве выкрали известного застройщика - бывшего руководителя муниципального хора "Крещатик".