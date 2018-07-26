Экс-президенту Армении Роберту Кочаряну, занимавшему этот пост в 1998–2008 годах, предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, передают РИА Новости.

Отмечается, что ранее бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян был привлечен в качестве обвиняемого и объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "свержение конституционного строя" в связи разгоном акций протеста в марте 2008 года. Руководитель Специальной следственной службы сообщил тогда, что Арутюнян находится за пределами страны.

"При сопоставлении доказательств, полученных в рамках расследуемого в Специальной следственной службе уголовного дела по событиям 1-2 марта 2008 года, 26 июля бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение по статье "свержение конституционного строя". В тот же день в суд представлено ходатайство об избрании в его отношении ареста в качестве меры пресечения", - говорится в сообщении.

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