С сентября этого года в Украине ожидается подорожание водоснабжения. Об этом заявила заместитель председателя Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий в комментарии Громадському радио.

По ее словам, уже с сентября тарифы на водоснабжение могут вырасти на 10-15%. Основной причиной повышения тарифов, говорит Бабий, является подорожание хлора, производимого Днепроазотом.

Также на росте тарифов сказывается подорожание электроэнергии (с начала года на 16%), инфляция, а также индексация зарплат.

15 июня работа подконтрольной олигарху Игорю Коломойскому компании Днепроазот — единственного производителя жидкого хлора в Украине, который водоканалы используют для обеззараживания питьевой воды, - остановилась из-за повышения цены на газ. Поставки питьевой воды оказались под угрозой в нескольких городах. Служба безопасности Украины начала проверку действий должностных лиц ПАО "ДнепрАзот", которые привели к созданию дефицита жидкого хлора. Своими действиями должностные лица создали предпосылки для нарушения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения населения и опасность для здоровья людей.

Сейчас предприятие возобновило работу, но нескольким водоканалам придется обеззараживать воду при помощи румынского и узбекистанского хлора из-за недавнего простоя АО "Днепроазот".