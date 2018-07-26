В Конотопе во время заседания горсовета возник конфликт между сторонниками действующего мэра и его оппонентами, которых пришлось разнимать работникам полиции, а пятьдесят наиболее активных нарушителей общественного порядка доставили в отдел полиции.

Как сообщает в четверг вечером Отдел коммуникации полиции Сумской области, во время работы депутатского корпуса неоднократно возникали словесные конфликты между сторонниками городского головы и его оппонентами. Поскольку на заседании присутствовали горожане и общественные активисты, работники полиции установили границу между противоборствующими сторонами, чтобы не допустить столкновений и жертв среди граждан.

"В результате правоохранителям пришлось принять превентивные меры и вывести из зала 50 наиболее активных нарушителей порядка и доставить их в полицию. Во время столкновений пострадали четверо полицейских. Я еще раз подчеркиваю - полиция вне политики. Для обеспечения спокойствия граждан и порядка в городе мы будем принимать все меры, предусмотренные действующим законодательством", подчеркнул замначальника ГУ Нацполиции области Олег Кузминков.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Конотопского отдела полиции, сотрудники следственного управления областной милиции и прокуратуры. После проведения первоочередных мероприятий действиям участников конфликта будет дана правовая оценка.

Ранее "Страна" сообщала, что в Конотопе памятник жертвам Голодомора облили машинным маслом, а также о том, что мэр Конотопа пешком пришел в Киев и пытается ворваться в администрацию Порошенко.