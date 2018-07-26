Синоптик Наталья Диденко показала карту циклона, который не даст измениться погоде в Украине, от чего практически на всей территории страны будет жарко и мокро в ближайшие сутки.

"Циклонический характер погоды остается (карта): в западных, северных областях, а также в Винницкой и Одесской завтра пройдут кратковременные дожди и грозы, местами сильные ливни, град и во время грозы существенное усиление ветра. На юге - без осадков, кроме Одесской области. На Востоке - ближайшей ночью ожидаются дожди. Завтра днем ​​- преимущественно без осадков. В Центре - местами локальные дожди, днем ​​в пятницу в Днепре, Полтаве и их районах будет преимущественно сухо. Температура воздуха - высокая. Ожидается + 25 ..+ 30 градусов, на юге, на востоке, местами в центральных областях (тех, кто ближе к Востоку) - + 28... + 33 градуса," - написала она.

В Киеве 27 июля - кратковременные дожди с грозами, местами ливни и град. Температура воздуха повысится до 28 ...+ 30 градусов. А вот прекращение дождя синоптик предсказывает в воскресенье.

Фото: facebook.com/

Как сообщала "Cтрана", циклон Баба Галя продолжает портить погоду в Украине.

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