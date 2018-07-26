В с.Мишурин Рог Днепропетровской области на автодороге Борисполь-Днепр-Запорожье столкнулись два легковых автомобиля, в результате ДТП один человек погиб и 5 получили травмы.

Как сообщает пресс-служба Главного управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области, информация о ДТП поступила в службу спасения в 14:24 четверга.

На место происшествия спасатели установили, что на дороге столкнулись автомобиль Hyundai Sonata, в котором находилось 3 человека, и ВАЗ 21053, в котором находились также 3 человека.

Фото: dp.dsns.gov.ua/

"Спасатели освободили пострадавших из поврежденных автомобилей. В результате ДТП были травмированы 5 человек и 1 человек погиб", - сказано в сообщении.

Для оказания помощи потерпевшим в ДТП привлекались 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.

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