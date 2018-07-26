МВФ одобрил обновленный план Украины по созданию Антикоррупционного суда, сняв таким образом одну из преград на пути к получению Киевом следующего транша в 2 млрд долл.

Верховная Рада приняла президентский закон о запуске Антикоррупционного суда

Об этом в комментариях Reuters сказала пресс-секретарь МВФ.

"Как только недавно принятые поправки вступят в силу, законодательные рамки Высшего антикоррупционного суда будут соответствовать обязательствам Украины по программе поддержки МВФ", - сообщила пресс-секретарь.

Одни только договоренности относительно антикоррупционного суда не разблокируют следующий транш МВФ.

"Обсуждение других вопросов, в том числе цен на газ и государственного бюджета, продолжается", - подчеркнула пресс-секретарь.

МВФ также требует от Украины повышения цены на газ для населения и уменьшения некоторых расходов бюджета.

Ранее "Страна" сообщала, что директор МВФ призвала откорректировать закон об Антикоррупционном суде и напомнила о ценах на газ.