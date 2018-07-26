Последовательность рассмотрения заявлений поступающего при адресном размещении государственного и регионального заказа определяется установленными ими приоритетностями.

Об этом сказал генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров в видео-разъяснении для поступающих, опубликованном 26 июля, сообщает прес-служба Министерства образования и науки.

"Часто возникают вопросы о последовательности рассмотрения заявлений в системе широкого конкурса: какое будет рассматриваться первым? Есть мнение, что то, которое с большим конкурсным баллом или раньше поданное, или поданное на конкурсное предложение с большим или меньшим номером. Однако заверяю вас, что это не так. Ни по шифру специальности или предложения, ни по конкурсному баллу, ни по дате подачи заявлений конкурсные предложения не рассматриваются. Они рассматриваются только в соответствии с приоритетностями. Первым будет рассмотрено заявление с наивысшей приоритетностью. Несмотря на то, что в нем может быть самый низкий конкурсный балл и оно подано позже", - рассказал Шаров.

Он также объяснил: если поступающий аннулировал заявление с первыми приоритетностями, то наивысшей у него будет следующая приоритетность. Например, заявления по приоритетностями 1 и 2 отменены, следовательно, наивысшая - 3. Именно с нее начнется рассмотрение заявлений поступающего, и это заявление будет рассматриваться одновременно на уровне с первой приоритетностью других поступающих.

"В этом случае отсутствие заявлений с 1,2 приоритетностью никоим образом не делает заявление с приоритетностью 3 рассматриваемым позже", - подчеркнул руководитель директората.

Отдельно Шаров отметил, что при адресном размещении рассматриваются все поданные заявления.

"Какой не была бы приоритетность заявления - до него дойдет очередь. Когда заявления будут рассматриваться, имеет значение только конкурсный балл, который набран в соответствующем заявлении на соответствующее конкурсное предложение", - резюмировал он.

В Минобразования уточнили, что речь идет о заявлениях на бюджетную форму обучения – их в этом году можно было подавать максимум 7 на 4 специальности. Каждому заявлению поступающий присваивал от первой до седьмой приоритетности.

Напомним, сегодня, 26 июля 2018 года заканчивается регистрация электронных заявлений поступающих после школы на бакалавра, а также магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления.

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