Во время проведения независимой экспертизы в лагере "Виктория", где в сентябре 2017 произошел пожар, специалисты нашли остатки костей.

Об этом сообщает корреспондент Громадского.

Кому именно они принадлежат уже в ближайшее время покажут результаты экспертизы.

Инициатором проведения независимой экспертизы выступил отец погибшей во время пожара девочки Алексей Мазур.

Сейчас специалисты из Международного института экспертиз (Эстония) изымают образцы древесины из аналогичных соседних зданий. Их будут проверять на состояние противопожарной обработки.

Международные специалисты начали независимую пожарно-техническую и строительную экспертизу одесского лагеря "Виктория" 23 июля.

Пожар в детском лагере "Виктория" началась в ночь на 16 сентября 2017 года. Сначала сообщалось о гибели двух детей в результате пожара. Впоследствии полиция нашла фрагменты тела еще одного ребенка.

3 октября прошлого года прокуратура сообщила о подозрении экс-заместителя городского головы Одессы Зинаиде Цвиринько. Впоследствии суд избрал меру пресечения экс-заместителя городского головы Одессы. Воспитательницу лагеря "Виктория" освободили из-под стражи на поруки.

Ранее "Страна" писала о том, что суд Одессы отказался снять арест с имущества лагеря "Виктория".

Также мы сообщали, что экс-директора сгоревшего лагеря "Виктория" увезла скорая перед судом, где ему должны были зачитать обвинение.