В течение пятницы, 27 июля, в Украине ожидается теплая, но облачная погода с прояснениями. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра.

"Кратковременные дожди, грозы, в Карпатах и на Прикарпатье сильные дожди, в северных областях ночью местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20 градусов, днем 25-30 градусов, в южных и восточных областях ночью 18-23 градуса, днем 31-35 градусов", - говорится в сообщении.

В западных областях Украины ожидается теплая дождливая погода. Во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях сильные ливни. Температура будет колебаться в пределах 16-18 градусов ночью и 25-27 днем.

В центральных областях также кратковременные дожди. Температура 17-18 градусов тепла ночью и 27-28 днем. На востоке и юге Украины ожидается жара с кратковременными дождями. Температура ночью - 19-21 градус, а днем - от 30 до 33 градусов. Жарко будет в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне.

Фото: meteo.gov.ua/

В столице 27 июля облачно с прояснениями. Днем ожидаются кратковременные дожди с грозой, ночью небольшой дождь. Температура ночью будет достигать 15-20 градусов, а днем - 25-30 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный, 5-10 километров в секунду.

Как сообщала "Cтрана", синоптики сообщили, какую погоду они ждут по всей территории Украины в ближайшие сутки.

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