У результате сильных дождей множество улиц греческой столицы, паркингов и подземных переходов оказались под водой. Об этом сообщают греческие СМИ.

Согласно обнародованной информации, наиболее тяжелой ситуация остается в северных кварталах Афин.

За последние сутки в греческие службы спасения поступило более 140 сигналов о помощи, в основном, от водителей, оказавшихся заблокированными водой в своих автомобилях.

Многие улицы греческой столицы временно закрыты для движения автотранспорта.

Данные о жертвах наводнения пока отсутствуют.

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