Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности председателя Подольской районной в городе Киеве госадминистрации Валентина Мондриевского. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Освободить Мондриевського Валентина Николаевича от должности председателя Подольской районной в городе Киеве государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.

Согласно распоряжению №113/2018-рп, на место Мондриевського Президент назначил Виктора Смирнова.

"Назначить Смирнова Виктора Владимировича председателем Подольской районной в городе Киеве государственной администрации с 27 июля 2018 со сроком испытания один месяц и оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в документе.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве уволился издатель, покритиковавший Порошенко в Facebook.

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