Юношеская сборная Украины (U-19) проиграла со счетом 0:5 сверстникам из Португалии в полуфинале чемпионата Европы 2018 года.

Все пять голов в поединке, который прошел в финском городе Вааса, украинские футболисты пропустили уже в первом тайме. Уже на второй минуте португальцы повели в счете, когда отличился Педру Коррея. На 19-й и 21-й минутах забивал Жоау Филипе. На 28-й и 30-й минутах еще один дубль оформил Тринсау Франсишку.

Соперником сборной Португалии в финале станет победитель пары Италия – Франция. Финальный поединок пройдет 29 июля в Сейнайоке.

В то же время, благодаря выходу в полуфинал Евро-2018 U-19 украинская команда, которая выступала в одной группе с Турцией, Францией и Англией, пробилась на чемпионат мира 2019 года U-20.

Перед стартом юношеского чемпионата Европы в Финляндии украинской команде предрекали борьбу за 3 место в группе и попытку побороться за путевку на чемпионат мира, но подопечные Александра Петракова без раскачки взялись за дело и в первом же туре обыграли фаворитов группы французскую сборную со счетом 2:1. После этого была битва с Англией (1:1) и прагматичная победа над Турцией (1:0), которая вывела Украину и на чемпионат мира, и в полуфинал Евро-2018.

Ранее "Страна" сообщала, что юношеская сборная Украины обыграла команду Франции в стартовом матче Евро-2018.