Учебник географии для украинских школьников удивил пользователей социальных сетей тем, что некоторых местах украинская нация превозносится как лучшая в мире. Учебник предназначен для 8 класса и официально рекомендован Министерством образования и науки Украины. Авторы - Масляк и Капирулина. Учебник был издан в 2016 году. Самые яркие цитаты привел в своем Facebook журналист Андрей Манчук.

"Фактически тысячи лет Украина была в одних и тех же пределах. Люди здесь занимались тем же, чем занимаются и сегодня - выращивали пшеницу и рожь, овощи и фрукты, разводили скот. Занимались ремеслом и охотой, обменивались товарами с близкими и дальними народами. Античные исследователи отмечали атлетическое строение мужчин, их храбрость и воинственность, а также красоту женщин. Разве это не характеристика современного украинского народа?"

"Невероятно богатая, разнообразная и красивая природа Украины породила феноменальные качества украинской нации, которые она разнесла по всему миру".

"Сегодня генетически украинской, трипольской пшеницей, которую завезли украинские переселенцы в США, Россию, Канаду, Казахстан, Аргентину, питается весь мир".

"Непреодолимая тяга к звездам - ​​это особенность украинского характера. Она нашла свое реальное проявление в техническом творчестве по ракетостроению и освоению космического пространства. Украинцы в этой области сделали больше, чем все другие народы мира вместе взятые. Теорию космических полетов разработали и воплотили в жизнь этнические украинцы О. Засядько, М. Кибальчич, К. Циолковский-Наливайко, Ю. Кондратюк, С. Королев, В. Глушко, В. Челомей, М. Яримович, С. Дудчак, М . Янгель, Г. Лозино-Лозинский, И. Сикорский. Наша нация дала миру Крылья".

"Веками украинцы создавали самые мелодичные в мире народные песни. Ни одна нация на нашей планете не имеет более 200 000 песен. Украинская народная мелодика была положена в основу европейской музыки, а украинские народные мелодии стали народными от Польши до России, от США до Японии. Кроме хлеба, украинцы дали миру песню. Нация, которая дала миру Песню, Хлеб и Крылья, способна превратить Украину в одну из ведущих стран мира".

"Среди некоторых немецких историков бытует мнение, что украинцы являются славянизированными германцами. Отсюда будто присущи украинцам трудолюбие, аккуратность и тому подобное. Для ее подтверждения приводились факты, что в украинском языке много слов, близких к немецкому и английскому языкам, которых нет в русском языке (например, украинское "цибуля" и немецкое "цвибель"). Вы, наверное, знаете, что украинское "решта", "мабуть", "струмок" звучат на английском как "рест", "Мэйби", "стрим" и т.д."

"Американские ученые считают украинцев древнейшей нацией мира".

"До недавнего времени в европейских странах господствовала теория и практика мультикультурализма. Европейские политики считали, что переселенцы из других государств, воспринимая постепенно культуру и традиции их стран и народов, изучая язык будут становиться немцами, французами, итальянцами и тому подобное. Но этого не произошло. Представители национальных меньшинств предпочли обособленное существование, сохранение собственных традиций, языка, религии и тому подобное. И сегодня мы видим, что эта тенденция распространяется по миру. Национальные меньшинства поселяются в собственных кварталах и районах, куда они предпочитают не пускать чужаков. Таким образом, в европейских странах формируются своеобразные мини-государства национальных меньшинств. Они нередко становятся не просто нейтральными для традиционных государств и их граждан, но и враждебными".

"В наше время среди национальных меньшинств исламской веры распространяются радикальные идеи, происходят ужасные террористические акты. Подобные проблемы есть не только в Европе".





Ранее "Страна" писала о том, что Минобразования хочет убрать из школьных учебников слово "родители". Также в рамках борьбы с дискриминацией было найдено и изъято из учебников немало слов вроде "негры", "жиды", "цыгане". Экспертиза обнаружила, что в учебниках полностью отсутствует герои, представляющие людей с инвалидностью, а престарелые изображаются исключительно немощными.

Кроме того, в мае Министерство образования Украины представило 18 проектов украиноязычных букварей, которые будут изданы для первого класса в текущем году.