Депутаты Черновицкого городского совета проголосовали за отставку городского головы Алексея Каспрука.

"За" такое решение голосовали 29 депутатов, что составляет более двух третей от депутатского состава, сообщает Укринформ.

"Всего в тайном голосовании принимали участие 30 депутатов. 29 депутатов проголосовали "за", 0 - против, 1 бюллетень признан недействительным", - объявил председатель счетной комиссии, внефракционный депутат городского совета, избранный от партии "Самопомощь", Андрей Брязкало.

13 бюллетеней не использованы. Вся фракция БПП "Солидарность", депутат от фракции "Батькивщина" Тарас Бабух, внефракционные депутаты Александр Ставчанский, Виталий Матвиенко и Юлия Сафтенко отказались принимать участие в голосовании.

Отправленный в отставку городской голова Черновцов Алексей Каспрук с трибуны сессии заявил, что считает это решение незаконным и будет ожидать судебного решения о восстановлении его в должности.

"Обоснование секретаря противоречит законодательству. Многие замечания касаются не городского головы, а городского совета, то есть самих депутатов. Я надеюсь, что на внеочередных выборах городского головы или решением суда я буду восстановлен в должности. Я никуда не денусь и далее буду работать на благо Черновцов", - сказал Каспрук.

Обязанности Черновицкого городского головы до назначения внеочередных выборов, будет исполнять секретарь горсовета Василий Продан.