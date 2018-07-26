Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 26,73 грн/$1 с 26,5975 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,72-26,74 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,6514 грн/$1 с 26,6269грн/$1. Торговый оборот составил $598,26 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $512,86 млн.

Официальный курс на 27 июля таков:

100 долларов США 2665.1412

100 евро 3122.4794

10 российских рублей 4.2339

Ранее "Страна" разбиралась, почему начала падать гривня и дойдет ли курс до отметки 27 в ближайшее время.

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