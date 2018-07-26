Политолог Кость Бондаренко считает слишком узким подходом примерять твит посольства США о прокурорах исключительно к главе Специализированной антикоррупционной прокуратуре Назару Холодницкому.

Напомним, посольство сегодня опубликовало твит следующего содержания: "в современной демократии прокуроры, которые манипулируют свидетелями и препятствуют правосудию, подают в отставку ради сохранения репутации своего учреждения и верховенства права".

Так как это сообщение появилось после скандального решения дисциплинарной прокурорской комиссии, по которому Холодницкий отделался выговором, а не увольнением, большинство комментаторов и СМИ отнесли твит именно к ситуации с главой САП.

В тоже время, политолог Кость Бондаренко смотрит на ситуацию шире.

"В сообщении американского посольства не указана конкретная фамилия, - сказал он в комментарии "Стране". - Почему все решили, что речь идет только о Холодницком? Он мог быть просто поводом. Но разве генпрокурор Юрий Луценко не манипулирует? Разве его починенные не препятствуют повсеместно правосудию? Не фальсифицируют уголовные дела? Это происходит повсеместно. Поэтому, думаю, что призыв американского посольства к уходу в отставку касается очень многих прокуроров, начиная от Юрия Луценко".