28 июля в Украине отмечают 1030 лет со Дня крещения Киевской Руси. Это день памяти великого князя Владимира, который и был инициатором обращения Руси в христианство.

По данным киевской полиции, в мероприятиях от киевского и московского патриархатов 27-28 июля заявлены по 100 тысяч человек.

В городе в эти дни будет усиленно дежурить полиция с привлечением кинологов и взрывотехников. Особое внимание уделят вокзалам.

Как будут отмечать Крещение Руси

В центре города ограничат движение. 27 июля с 11:00 до 16:30 - на ул. Трехсвятительской, ул. Крещатик, на Владимирском спуске, Парковой дороге, ул. Грушевского.

28 июля с 12:00 до 13:30 - на бул. Шевченко, ул. Владимирской, на Владимирском проезде.

УПЦ МП проведет следующие мероприятия:

27 июля с 13:00 молебен во главе с митрополитом Онуфрием и шествие от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры. Во главе шествия будут нести иконы и мощи.

Возле Успенского собора начнется всенощное бдение. А 28 июля с 09:00 до 11:30 митрополит проведет там богослужение.

С 27 июля по 1 августа пройдет ежегодный крестный ход из Ивано-Франковска в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру.

В УПЦ МП уже заявили, что радикалы блокируют прибытие паломников из разных регионов в Киев. Что они угрожают перевозчикам в Черниговской, Одесской, Ровенской области и в Черновцах.

Также в церкви опубликовали инфографику с мероприятиями:

Мероприятия УПЦ КП:

27 июля в 17:00 во Владимирском соборе начнется ночное богослужение.

28 июля в 11:30 верующие помолятся за Украину и пройдут Крестным ходом от Владимирского собора до Владимирской горки.

Украинская греко-католическая церковь:

28 июля в храмах проведут праздничные службы. После богослужения в Патриаршем соборе в Киеве освятят воду в Днепре.

29 июля - греко-католики проведут молебен на Владимирской горке.

Как будет ходить транспорт 27 и 28 июля

В пресс-службе КГГА сообщили, что 27 июля с 11 до 16:30 транспорт не будет ездить на ул. Трехсвятительской (от Михайловской площади до площади Европейской), Владимирском спуске (от Почтовой площади до Европейской), Крещатике (от ул. Михайловской до Европейской площади), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Грушевского), ул. Грушевского (от ул. Шелковичной до Европейской площади).

28 июля с 12 до 13:30 перекроют на бульваре Шевченко (от дома №20 до №14), ул. Владимирской (от дома №56 до Софийской площади) и Владимирском проезде (от пл. Софийской до пл. Михайловской).

В эти дни свой маршрут поменяют автобусы: №24, 62, 114, 118 и троллейбусы: №5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 41д, 93Н, передают в КГГА.

Теперь детально распишем схемы изменения маршрутов.

27 июля автобус №114 будет ездить так: от ул. Милославской до Почтовой площади по постоянной схеме, далее Боричев Ток - улица Набережно-Крещатицкая, далее - по постоянному маршруту;

от железнодорожного вокзала "Центральный" - улица Симона Петлюры – бульвар Тараса Шевченко - улица Леонтовича - улица Богдана Хмельницкого - улица Владимирская - площадь Софиевская.

Изменения в работе автобусов маршрута № 24:

от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Площадь Льва Толстого";

от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до станции метро "Арсенальная".

Внесены изменения в работу автобусного маршрута № 62 от Ботанического сада до станции метро "Арсенальная". 28 июля с начала движения до окончания мероприятий на период закрытия движения всех видов транспорта на Крещатике, бульваре Тараса Шевченко (на участке от площади Победы до Бессарабской), улице Пирогова (на участке от бульвара Тараса Шевченко до улицы Богдана Хмельницкого), улице Ивана Франко (на участке от бульвара Тараса Шевченко до улицы Богдана Хмельницкого), улице Леонтовича, улице Богдана Хмельницкого (на участке от улицы Олесчя Гончара до Пушкинской), улице Владимирской (на участке от улицы Саксаганского до Большой Житомирской), улице Пушкинской (на участке от Льва Толстого до Богдана Хмельницкого), улице Терещенковской (на участке от ЛьваТолстого до Богдана Хмельницкого), улице Прорезной (на участке от Пушкинской до Владимирской), улице Ярославов Вал (на участке от Олеся Гончара до улицы Владимирской), улице Малоподвальной улице Ирининской, улице Рейтарской (на участке от Владимирской до Золотоворотской), улице Софиевской, улице Михайловской, улице Малой Житомирской, переулке Рыльского (на участке от Владимирской до Стрелецкой), переулке Владимирском, улице Большой Житомирской (на участке от Михайловской до Олеся Гончара), улице Десятинной, улице Костельной, улице Трехсвятительской внесены изменения в работу троллейбусов маршрута № 6 - движение организовано от Минского массива до станции метро "Лукьяновская".

Внесли изменения в работу троллейбусов маршрута № 16 от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода. Также будут изменения в работе троллейбусов маршрута № 18. Они станут курсировать от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Работа троллейбусов № 5, 7, 8, 9, 17, 41д, 93Н (с 5:00 для троллейбусов ночного маршрута № 93Н) будет организована от улицы Белицкой, улицы Чернобыльской, улицы Смелянского, международного аэропорта "Киев" имени Сикорского, площади Космонавтов и улицы Тулузы до Воздухофлотского путепровода.

Автобусы № 114 курсируют на участке от улицы Милославской до Европейской площади. Движение автобусов маршрута № 24 будет организовано от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до площади Европейской;

Движение автобусов маршрута № 118 организуют по следующей схеме:

Станция метро "Политехнический институт" - улица Победы - улица Старовокзальная - улица Жилянская - улица Шота Руставели - улица Бассейна - далее по собственной схеме до станции метро "Черниговская";

в обратном направлении от станции метрополитена "Черниговская" до улицы Бассейной по собственной схеме, далее - улица Эспланадная - улица Саксаганского - площадь Победы - далее по собственной схеме до станции метро "Политехнический институт".

История крещения Киевской Руси

Киевская Русь официально приняла христианство в 988 году. Однако первым правителем, перешедшим в эту религию, стала бабка Владимира Великого – княгиня Ольга. При крещении она получила другое имя – Елена.

Различные источники свидетельствуют, что христианство появилось в Украине задолго до того как крестили Владимира. Так, еще в I веке на месте, где сейчас находится Киев, бывал Андрей Первозванный.

Владимир же решил распространить христианство и сделать его официальной религией, чтобы объединить страну.

Василий Васнецов, Крещение князя Владимира

По преданию, Владимира крестился в крымском Херсонесе. При крещении ему дали имя Василий. В Киеве людей крестили в Днепре и Почайне. Статуи языческих богов снесли и бросили в реку. На их местах потом построили церкви.

В других княжествах крещение проходило не так мирно, народ протестовал, отстаивая языческую веру. Поэтому в некоторых местах крещение случилось немного позже.