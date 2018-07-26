Нацсовет по телевидению и радиовещанию после тестового отключения аналогового вещания в Киеве, Киевской и Кировоградской областях с 1 августа текущего года может перенести дату повсеместного отключения аналогового сигнала на месяц.

Об этом ответственный секретарь Нацсовета Александр Ильяшенко заявил на пресс-конференции в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.

"Киев, Киевская и Кировоградская области четко покажут, какие проблемы у нас есть. Возможен даже небольшой перенос даты 1 сентября (начало повсеместного отключения - Прим. Ред.). Но не больше, чем на месяц", - отметил он.

По его словам, самой большой проблемой запуска остается обеспечение населения тюнерами.

Ильяшенко подчеркнул, что Нацсовет уже обратился к Кабинету министров с предложением, чтобы областные госадминистрации самостоятельно оценили целесообразность бесплатного обеспечения малозащищенных слоев населения соответствующим оборудованием.

"Относительно покрытия - "Зеонбуд" признал, что есть 47 городов, где сейчас нет цифрового вещания. Но во всех этих городах присутствует общественное вещание. И во всех этих местах от силы вещают два или три канала. Таких городов, где было бы 20 телеканалов, а после отключения не останется ни одного, нет", - заявил он.

По данным Нацсовета, в Киеве после старта отключения аналогового сигнала в аналоге останется шесть вещателей, в Кировоградской области - два. Также будет продолжаться вещание НОТУ.

"В Киеве под аналоговое эфирное вещание было задействовано 18 передатчиков. Все РЭС размещены на вышке КРРТ. Выключаются передатчики 12 телекомпаний: "1+1", "Интер", "Украина", "Прямой", "ICTV", "НТН", "М1", "ТЕТ", "5 канал", "СТБ", "Новый", "К1". В Кировоградской области будет прекращено аналоговое вещание 13 телекомпаний общенационального вещания: "1+1", "Интер", "Украина", "Прямой", "ICTV", "НТН", "М1", "ТЕТ", "5 канал", "СТБ", "Новый", "К1", "Мега" и одной местной компании, обладающей лицензией на цифровое вещание - "ТРК "TTV" в Кропивницком", - заявил Ильяшенко.

Он также отметил, что аналоговое вещание является основным способом приема телесигнала для 17-18% населения Украины. При этом в селах 50% населения смотрят аналоговое ТВ, 40% - спутниковое и 10% - кабельное; в городах 50% смотрят кабельное ТВ, 10-15% - аналоговое и остальные - спутниковое.

По словам Ильяшенко, Министерство социальной политики должно было провести опрос и предоставить данные по распространенности необходимого оборудования среди населения Украины, однако на данный момент это еще не сделано. По данным продавцов электротехники, в Украине реализовано 3 млн тюнеров.

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