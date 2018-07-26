Сессия Житомирского областного совета в четверг, 26 июля, поддержала решение об объявлении 2019 года в области годом лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Житомирского облсовета.

"В следующем году 1 января исполняется 110 лет со дня рождения украинского политического деятеля, идеолога украинского национального движения ХХ века, председателя провода ОУН. Согласно этому решению будет разработан соответствующий план мероприятий по празднованию дня рождения Степана Бандеры и предусмотрены средства на финансирование мероприятий при формировании бюджета на 2019 год", - сообщает пресс-служба Житомирского горсовета в четверг.

Также областной совет рекомендует Житомирскому городскому совету при формировании городского бюджета на 2019 предусмотреть средства для установки памятника Степану Бандере в Житомире.

Ранее "Страна" писала о том, что в Сумах уравняли государственный флаг Украины с флагом ОУН - УПА.

Также мы сообщали, что в Запорожье нашли 4 биллборда с советским разведчиком, убившим главу ОУН Коновальца.