Полиция разыскивает троих неизвестных, ворвавшихся в ювелирный магазин в пос.Донец (Харьковская обл.) и угрожая предметом, похожим на пистолет, завладели деньгами в сумме около 17 тыс.грн и ювелирными изделиями общей стоимостью более 300 тыс.грн.

"Установлено, что после совершения разбойного нападения злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле Volkswagen Golf III. Для розыска злоумышленников был введен оперативный план "Сирена", - сообщает отдел коммуникаций полиции в Харьковской области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Фото: hk.npu.gov.ua

По информации полиции, двое нападавших примерно одинакового роста - 180-185 см. Один - крепкого телосложения, был одет в камуфляжную куртку, черные брюки, кроссовки черного цвета с белыми полосками, панаму голубого цвета, на лице - резиновая маска. Второй - среднего телосложения, был одет в рубашку с длинным рукавом, брюки бежевого цвета, черные кроссовки, черную шляпу с эмблемой "NY", на лице был платок. На левой руке у него татуировка. Третий нападавший - чуть пониже (175-180 см), крепкого телосложения. Был одет в рубашку с длинным рукавом голубого цвета, черные брюки, черные сапоги, панаму голубого цвета, на лице - маска.

Полиция просит всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемых, сообщить удобным для них способом.

Как сообщала "Cтрана", ранее полиция рассказала подробности кровавого ограбления в Киеве.

Мы писали, что в полиции раскрыли подробности скандального ограбления ювелирки в Херсоне.

Также рецидивист из Харькова приговорен к 9 годам за попытку ограбления банка.