Полиция Дубая обнаружила редкий голубой алмаз, похищенный из хранилища одной из компаний и отправленный в коробке с обувью на Шри-Ланку, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Оценочная стоимость камня в 9.33 карата составляет $20 млн.

Фото: arabianbusiness.com

Полиция выявила грабителя, проведя более 100 допросов и просмотрев тысячи часов съемок камер наблюдения.

Полиция уточнила, что подозреваемый задержан в пределах ОАЭ, не указав подробностей. Также пока не сообщается, как полиция Эмиратов смогла найти алмаз на Шри-Ланке.

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