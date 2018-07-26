Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в июне 2018 года возрос на 0,05%, или на $0,04 млрд , - до $76,29 млрд, сообщается на сайте Министерства финансов.

В национальной валюте госдолг возрос на 0,25%, или на 5,01 млрд грн - до 1,998 трлн грн.

С начала года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом выражении сократился на 0,02%, или на $0,01 млрд, в гривне - снизился на 6,71%, или на 143,65 млрд грн.

Минфин уточнил, что государственный долг в июне возрос на 0,08% - до 1,732 трлн грн (в долларах сократился на 0,12% - до $66,14 млрд), тогда как внешний сократился на 0,09% - до 982,54 млрд грн (в долларах - на 0,29%, до $37,52 млрд).

Гарантированный государством долг за прошлый месяц возрос на 1,37% - до 265,93 млрд грн (в долларах - на 1,17%, до $10,15 млрд), в том числе внешний – на 1,51%, до 252,52 млрд грн (в долларах - на 1,3%, до $9,64 млрд).

Министерство также уточнило, что основная сумма госдолга номинирована в долларах США – 41,99%, еще 32,19% - в гривне, 16,76% - в специальных правах заимствования, 7,92% - в евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в июне снизился до 26,19 грн/$1 с 26,14 грн/$1, или на 0,2%, тогда как к концу 2017 года он составлял 28,07 грн/$1.

Ранее "Страна" писала о том, что по мнению главы НБУ, до конца 2020 года Украина справится с выплатами по госдолгу без новых займов.

Также мы сообщали, что в 2018 году Украина должна выплатить 325,5 млрд грн госдолга.