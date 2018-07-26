В Днепре 13-летняя девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже. Инцидент произошел в четверг, 26 июля, около 11:30, в одном из домов на Запорожском шоссе. Об этом сообщает Информатор.

На место происшествия сразу вызвали следственно-оперативную группу и скорую помощь.

Уточняется, что девочка выжила при падении, но ее состояние медики оценивают как тяжелое и не дают никаких прогнозов. За ее жизнь сражаются медики отделения реанимации детской областной больницы.

По предварительным данным, девочка поссорилась со своим другом и решила покончить жизнь самоубийством, прыгнув из окна 8 этажа. Следователи выясняют детали происшествия.

Ранее "Страна" писала о том, что во Львове пенсионер выпрыгнул из окна больницы, спрятав в карман историю болезни.

Также мы сообщали, что в Киеве из окна многоэтажки выпала 7-летняя девочка.