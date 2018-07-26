Антикоррупционная организация Transparency International (TI) Украина призывает главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого покинуть свой пост по собственному желанию.

"Представительство глобальной антикоррупционной сети уверено - только такой шаг руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры сможет вернуть доверие к возглавляемой им институции и восстановить активную работу, направленную на преодоление коррупции в Украине", - сказано в заявлении TI Украина, распространенном пресс-службой организации в четверг.

Transparency International Украина подчеркивает, что руководитель САП "является ее лидером и лицом", поэтому его "запятнанная репутация подрывает доверие к институту, который он возглавляет".

"TI Украина призывает Назара Холодницкого подать заявление об увольнении с должности по собственному желанию. Ведь сохранение независимости и общественного доверия к САП являются критически важными в процессе борьбы с коррупцией в Украине", - сказано в заявлении.

Ранее в этот день Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) рекомендовала вынести выговор и не увольнять руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого с занимаемой должности за совершенный дисциплинарный проступок.

Напомним, директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник обжалует решение комиссии прокуроров сделать выговор главе Специализированной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому.

Как сообщала "Cтрана", посольство США в Украине осудило отказ комиссии прокуроров отправить в отставку главу САП Назара Холодницкого. Такой вывод можно сделать из твита посольства.

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