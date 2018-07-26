Экс-глава госкомпании "Укрспецэкспорт" Сергей Бондарчук, обвиняемый в Украине в растрате имущества в особо крупных размерах, получил политическое убежище в Великобритании. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

"Герой Украины побоялся предстать перед украинским правосудием за свои коррупционные преступления ... и попросил политического убежища в Великобритании ..

Жаль, что британский суд такой приют предоставил, несмотря на усилия украинских и британских прокуроров ...

К счастью, кейс Бондаркуча не правило, а досадное исключение - за последние пару лет Генпрокуратура достала уже не одного экс чиновника заграницей - количество "безопасных мест" на карте мира постоянно сужается и в дальнейшем !!!", - написал в социальной сети заместитель генерального прокурора Украины.

Напомним, в январе 2015 года Главная военная прокуратура Генпрокуратуры Украины объявила о подозрении экс-главе госкомпании "Укрспецэкспорт" Сергею Бондарчуку в завладении $7,5 млн средств госкомпании. По решению правительства, с 2011 года "Укрспецэкспорт" входит в госконцерн "Укроборонпром".

По версии следствия, в должности главы "Укрспецэкспорта" Бондарчук изменил заключенные ранее военные контракты, введя в них посредников и уменьшив тем самым доходы государства на $7,5 млн. Эту сумму госкомпания перечислила за оказание консультационных услуг компаниям Aeropartner LLР и Aeropartner LLС, которые по факту эти услуги не предоставляли.

Ранее "Страна" писала о том, что Британский суд отказал Украине в экстрадиции экс-главы "Укрспецэкспорта" Бондарчука.

Также мы сообщали, что в ГПУ назвали сумму залога, уплаченного Бондарчуком, чтобы попить чая с молоком в Лондоне.