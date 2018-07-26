Завтра прихожане и священники Украинской православной церкви проведут богослужение, посвященное 1030-летию Крещения Руси у памятнику князю Владимиру. Крестный ход к месту службы будет совершаться с иконами и мощами, которые приготовили специально для этого события.

"Крестный ход возглавят иконы и святыни, которые связаны с датой Крещения Руси, - рассказал "Стране" Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, - Эти святыни будут идти первыми, они возглавят Крестный ход. Затем они будут выставлены для поклонения в Киево-Печерской Лавре".

Среди святынь:

мощи (правая рука) святого Георгия Победоносца, которые всегда находятся на Афоне.

икона Андрея Первозванного из монастыря Патр в Греции с частицей его мощей и частицей креста, на котором святого распяли.

Зимненская икона Божьей Матери, которая является первой чудотворной иконой Киевской Руси

мощи мученика митрополита Киевского Владимира, погибшего в 1918 году

мощи Георгия Победоносца

частица мощей святого Серафима Саровского, который взял благословение на монашество именно в Киево-Печерской Лавре.

мощи святого равноапостольного князя Владимира, крестившего Русь

стопа Андрея Первозванного

Фото: Страна.ua

Напомним, в УПЦ заявили, что украинские власти препятствуют прибытию участников крестного хода в Киев.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве начали отмечать День Крещения Руси.

Также мы сообщали, что УПЦ МП и Киевский патриархат заявили по сто тысяч участников крестных ходов.