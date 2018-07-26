Какие иконы и святыни возглавят Крестный ход в Киеве и будут выставлены после него в Лавре
Завтра прихожане и священники Украинской православной церкви проведут богослужение, посвященное 1030-летию Крещения Руси у памятнику князю Владимиру. Крестный ход к месту службы будет совершаться с иконами и мощами, которые приготовили специально для этого события.
"Крестный ход возглавят иконы и святыни, которые связаны с датой Крещения Руси, - рассказал "Стране" Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, - Эти святыни будут идти первыми, они возглавят Крестный ход. Затем они будут выставлены для поклонения в Киево-Печерской Лавре".
Среди святынь:
- мощи (правая рука) святого Георгия Победоносца, которые всегда находятся на Афоне.
- икона Андрея Первозванного из монастыря Патр в Греции с частицей его мощей и частицей креста, на котором святого распяли.
- Зимненская икона Божьей Матери, которая является первой чудотворной иконой Киевской Руси
- мощи мученика митрополита Киевского Владимира, погибшего в 1918 году
- мощи Георгия Победоносца
- частица мощей святого Серафима Саровского, который взял благословение на монашество именно в Киево-Печерской Лавре.
- мощи святого равноапостольного князя Владимира, крестившего Русь
- стопа Андрея Первозванного
Фото: Страна.ua
Напомним, в УПЦ заявили, что украинские власти препятствуют прибытию участников крестного хода в Киев.
Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве начали отмечать День Крещения Руси.
Также мы сообщали, что УПЦ МП и Киевский патриархат заявили по сто тысяч участников крестных ходов.